Oswaldo Cruz recebe festival com samba, jongo e oficinas culturais neste sábado

Rio - O bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte, vai receber, neste sábado (8), das 8h às 21h, a primeira edição do festival cultural da Oficina de Artes Paulo da Portela, projeto social comandado pela rainha de bateria da Portela, Bianca Monteiro. Com diversas atividades gratuitas para o público, o evento será realizado na antiga quadra da Portela, conhecida como Portelinha.

A programação terá início com um café da manhã. Em seguida, haverá workshops de alongamento matinal com Jackson Senhorinho, educador físico e mestre-sala da Vila Isabel, e oficina de macramê com o artista Sandro Moraes. O roteiro prevê também aulas de samba no pé com a rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima, e roda de jongo com a dançarina Karin Rodrigues.



O evento contará, ainda, com espaço de beleza com penteados afro e maquiagem. Também acontecerá aula de percussão com o Baticum Afro e o mestre Luccas Xaxará, além de show de Marcelo Muca, roda de conversa com mulheres pretas e homenagem a grandes portelenses. DJ Bieta e a banda Phenix encerram o evento.



Bianca Monteiro, idealizadora do projeto, ressalta a importância da homenagem às mulheres ligadas à escola. "Vai ser um dia muito enriquecedor. É um momento de homenagear as mulheres matriarcas da escola, que batalham e lutam para mantê-la de pé. Sem elas a escola não é nada", afirma.

A quadra da Portelinha fica na Estrada do Portela 446, em Oswaldo Cruz.