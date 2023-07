Empresa abre inscrições em estágio no Rio de Janeiro e em Macaé

A Foresea, empresa do setor de perfuração offshore, acaba de abrir oportunidades de estágio para os escritórios no Rio de Janeiro e em Macaé. São 12 vagas para estudantes de nível superior dos cursos de Engenharia, Direito, Administração, Psicologia, Contabilidade, Gestão de RH, Tecnologia da Informação e Jornalismo a partir do 4º período. As inscrições começam nesta sexta-feira, 7, se encerram no dia 21.O recrutamento será oculto, isto é, sem expor nome, gênero, idade, raça, endereço residencial, instituição de ensino em que o candidato estuda ou empresas em que trabalhou anteriormente. O processo seletivo focará nas competências, habilidades e histórias das pessoas, levando em consideração atributos que realmente importam para a contratação dos estagiários.O processo de seleção começa ainda neste mês de julho e as contratações estão previstas para a primeira quinzena de agosto. Os candidatos devem estar pelo menos no 4º período da graduação e o estágio pode se estender por até dois anos. A Foresea incentiva ainda a candidatura de estudantes com mais de 50 anos, mulheres, pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência e LGBTQIAP+, em linha com as boas práticas da companhia de diversidade, equidade e inclusão.Os benefícios oferecidos aos estagiários contemplam bolsa-auxílio, vale-alimentação e vale-refeição, plano de saúde e odontológico, Gympass e flex office, entre outros. Os interessados devem se cadastrar pelo link divulgado no site ( www.foresea.com ) e nas redes sociais da empresa.