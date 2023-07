SuperVia monta esquema especial de transporte para show da cantora Ludmilla no Engenhão

Rio – A SuperVia preparou um esquema especial para o público que for ao show "Numanice", da cantora Ludmilla, neste sábado (8), a partir das 14h, no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio.Na ida, o embarque será pelos trens dos ramais Japeri e Santa Cruz. Para a volta, entre 22h40 e 0h30, com origem na estação Olímpica de Engenho de Dentro, haverá trens extras para a Central do Brasil e Santa Cruz, atendendo as estações do ramal Deodoro e Japeri, que circularão como expressos.Para os fãs que pretendem pegar o ramal Saracuruna, na Baixada, é preciso embarcar em direção à Central do Brasil. Duas viagens estão programadas para o local: a primeira às 23h45 e a segunda, às 01h.Após o término do show, todas as estações estarão abertas apenas para desembarque, com exceção da estação Engenho de Dentro, que funcionará para embarque dos clientes.A SuperVia orienta que os passageiros tirem eventuais dúvidas pelo aplicativo da concessionária, ou pela Central de Atendimento (0800 726 9494). A concessionária, também, sugere que as passagens sejam compradas com antecedência ou com cartões Riocard Mais para evitar filas. Ludmilla disponibilizou ingressos para doadores de sangue nos postos de coleta oficiais do Hemorio, entre a última quarta e sexta-feira (7). A ação resultou na maior arredacação dos bancos de sangue da história do órgão.