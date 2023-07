Saúde vai substituir vacina de 'gotinha' por versão injetável a partir de 2024

Rio - O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (7) a substituição gradual da vacina oral contra a poliomielite (VOP) pela versão inativada (VIP) e injetável do imunizante a partir de 2024. A atualização não representa o fim imediato da popular "gotinha" e sim um avanço tecnológico para maior eficácia do esquema vacinal que será feito após um período de transição.

Para recuperar altas coberturas, será adotada estratégia regional, com repasse inédito de R$ 151 milhões. No Rio de Janeiro, segundo o calendário do MS, o período da multivacinação será realizado entre os dias 26 de agosto a 9 de setembro. A princípio, o Dia D da imunização será no dia 2 de setembro. A portaria com a destinação dos recursos será publicada nas próximas semanas.

A recomendação do reforço com vacina injetável foi debatida e aprovada pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) que considerou as novas evidências científicas para proteção contra a doença. Hoje, a VIP (forma injetável), já é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Mas agora a indicação da CTAI foi para que o Brasil passe a adotar outros critérios.

Portanto, após um período de transição que começa no primeiro semestre de 2024, as crianças brasileiras que completarem as três primeiras doses da vacina, irão tomar apenas um reforço com a VIP (injetável) aos 15 meses.



A dose de reforço aplicada atualmente aos 4 anos não será mais necessária, já que o esquema vacinal com quatro doses garantirá a proteção contra a pólio. A atualização considerou os critérios epidemiológicos, as evidências relacionadas à vacina e as recomendações internacionais sobre o tema.

O Zé Gotinha, símbolo histórico da importância da vacinação no Brasil, também vai continuar na missão de sensibilizar as crianças, os pais e responsáveis em todo Brasil, participando das ações de imunização e campanhas do Governo Federal.

Brasil sem pólio



Desde 1989 não há notificação de caso de pólio no Brasil, mas as coberturas vacinais contra a doença sofreram quedas sucessivas nos últimos anos. Em todo o Brasil, a cobertura ficou em 77,19% no ano passado, longe da meta de 95% para esta vacina. Por isso, a mobilização para retomar as altas coberturas vacinais do país, que já foi referência internacional, é fundamental.