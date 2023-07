Torcedores do Flamengo acendem churrasqueira dentro de trem; veja vídeo

Rio - Torcedores do Flamengo foram flagrados acendendo uma churrasqueira dentro de um trem enquanto comemoravam a vitória contra o Athletico Paranaense que ocorreu dentro do estádio do Maracanã na última quarta-feira (5). Pelas imagens, o caso parece ocorrer próximo a estação da Central do Brasil.

Torcedores do Flamengo acendem churrasqueira dentro de trem após vitória contra o Athletico Paranaense durante o jogo no Maracanã, na Zona Norte, na última quarta (5).



Crédito: rede social#ODia pic.twitter.com/1p5FAED5EI — Jornal O Dia (@jornalodia) July 7, 2023

Ao receber as imagens, a SuperVia informou que repudia as cenas e está à disposição das autoridades para identificar os responsáveis pelo ato criminoso, já que coloca em risco a vida dos passageiros e a operação dos trens.



“Como se trata de uma questão sobre comportamento, a concessionária vem veiculando avisos sonoros e investe em campanhas de conscientização para reforçar a importância do respeito e ampliar a boa convivência dentro dos trens. Em situações como essas, os funcionários e colaboradores da SuperVia são orientados a acionar as autoridades policiais”, disse em nota.



A concessionária não soube informar o local exato em que o vídeo foi gravado, mas esclareceu que até o momento não teve registro de prejuízos após o episódio.



De acordo com a PM, a corporação não foi acionada para nenhum ocorrência de tumulto em trem no dia da partida.

Torcedor agredido por PM após partida





No mesmo dia, um torcedor do Flamengo foi agredido por um policial militar enquanto comemorava a vitória do time dentro do Estádio do Maracanã, Zona Norte. Jonathan Melo publicou nas suas redes sociais um relato de indignação e um vídeo que mostra o momento da agressão. A Polícia Militar instaurou um procedimento apuratório para avaliar o caso.Nas imagens, o torcedor aparece enrolado em uma bandeira do clube, dançando e comemorando a vitória do Flamengo contra o Athletico-PR por 2 a 1. Momentos depois, dois homens com a blusa do Flamengo passam correndo próximo a Jonathan. Na sequência, dois PMs abordam o torcedor, que imediatamente levanta os braços. Um dos agentes o agride com dois golpes de cassetete no braço e na perna.