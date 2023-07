Homem é preso por roubo e criança é apreendida por furto no BRT

Rio - Um homem foi preso e uma criança foi detida, na madrugada desta sexta-feira (7), pelos crimes de roubo e furto respectivamente. A primeira ocorrência aconteceu na estação Mato Alto, quando passageiros comunicaram à equipe do BRT Seguro que um homem havia sido detido no interior do ônibus após roubar um celular. Os agentes revistaram o suspeito e encontraram uma réplica de arma de fogo e o aparelho roubado. A ocorrência foi registrada na 43ª DP (Pedra de Guaratiba).

Já o furto aconteceu na estação Tanque. Os agentes foram acionados pelo Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio e, ao chegarem no local encontraram, um menino de 11 anos com 10 refrigerantes em uma sacola. A ocorrência foi encaminhada à 41ª DP (Tanque).

O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale comentou sobre os casos. "Nós trabalhamos, especialmente no BRT Seguro, com tolerância zero a ilegalidades e crimes. Por isso, nós temos um alto índice de prisões e de aplicação de multas sempre com foco na proteção do patrimônio público e na segurança dos passageiros", disse.