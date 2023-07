Corpo de homem de 45 anos é encontrado em escombros de desabamento em Pernambuco

A Secretaria de Defesa Social do estado de Pernambuco confirmou a morte de um homem de 45 anos, no desabamento de um edifício no Complexo Habitacional Beira-Mar, no bairro do Janga, em Paulista, no litoral norte de Pernambuco. O prédio estava ocupado mesmo depois de ter sido interditado e desabou na manhã desta sexta-feira (7), por volta das 6h30.No início dos trabalhos de resgate, o coronel do Corpo de Bombeiros Robson Roberto já havia confirmado o resgate de outras duas vítimas, com vida. Uma mulher, de 65 anos , foi encaminhada para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. A segunda vítima, com 15 anos, do sexo feminino, foi encaminhada, com fraturas múltiplas, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração.No comunicado oficial da secretaria, foi informado que houve o desabamento de um prédio integralmente e outro teve parte da estrutura destruída.Além do Corpo de Bombeiros, que trabalham com oito viaturas em duas frentes de atuação, equipes da Defesa Civil de Paulista e da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado também estão no local.A Polícia Militar faz o isolamento da área e a Polícia Civil de Pernambuco também enviou uma equipe da Delegacia do Janga, para os atendimentos iniciais, em apoio às outras forças de salvamento.As unidades que desabaram fazem parte do bloco D do complexo, que havia sido condenado pela Defesa Civil. A construção tem 38 anos e faz parte de um programa de moradias populares com 1.711 unidades, distribuídas em 29 blocos, sendo 20 do tipo caixão e nove com estrutura de pilotis.