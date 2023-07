PM prende policial suspeito de participar de roubo na Zona Norte

Rio - Um policial militar, suspeito de participar de um roubo em Pilares, foi preso na noite desta quinta-feira (6) nas proximidades do viaduto de Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio. Outros três homens, que também teriam participado do assalto, foram detidos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) interceptaram o veículo onde os quatro suspeitos estavam logo depois deles cometerem um assalto a um grupo em Pilares. A corporação informou que o quarteto é suspeito de cometer diversos roubos na região.

Com eles, foram apreendidos uma espingarda calibre 12, R$ 2.300 em espécie e 12 telefones celulares. O agente estaria realizando os crimes com a arma da corporação.

A ocorrência foi apresentada na 44ª DP (Inhaúma) e a 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) foi acionada para acompanhar o caso. Eles podem responder pelos crimes de roubo e formação de quadrilha.

O policial está preso na Unidade Prisional da corporação em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A PM ressaltou que não compactua de maneira alguma com o cometimento de crimes por parte de seus agentes, punindo com extremo rigor os envolvidos quando constatados os fatos.