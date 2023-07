Previsão indica que fim de semana no Rio começa ensolarado, mas termina chuvoso

Rio - Os cariocas chegam animados no fim de semana após uma dia ensolarado nesta sexta-feira (7). Já com a expectativa de retornar à praia no sábado, alguns banhistas aproveitaram para se bronzear na Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio. A previsão do tempo aponta que eles não terão problemas para dar esse novo mergulho. No entanto, no domingo, os cariocas vão precisar procurar outro passeio, já que deve cair uma garoa na cidade.

No sábado (8), o calor continua intenso, com a máxima chegando a 31º C no Rio. Assim como no dia anterior, não há previsão de chuva e a expectativa é de que o céu fique totalmente aberto, sem nuvens.

Para refrescar o circuito de 113,1 Km dos competidores do Ironman 70.3 Rio de Janeiro, que começa na Praia de Copacabana e termina na Marina da Glória, uma chuva fraca deve atingir a cidade no domingo (9). A garoa dá uma trégua na parte da tarde, mas volta a cair à noite. Com isso, a temperatura cai, ficando entre 18º C e 25º C.