Um homem suspeito morreu ao entrar em confronto com policiais militares do 21º BPM em São João de Meriti. A ação ocorreu na Rua das Orquídeas, no Parque Araruama.



Segundo informações da equipe, agentes estavam realizando patrulhamento na região quando foram atacados por um grupo de criminosos.



Uma arma de fogo, duas granadas e munições de pistola foram apreendidas.



A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídio.