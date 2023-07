Com o objetivo de reduzir o índice de animais abandonados no município e ajudar os cuidadores na busca por lares para esses animais, a Praça Elizabeth Paixão, localizada no Centro de Mesquita, foi palco da terceira edição da feira de adoção de cães e gatos de Mesquita de 2023. A ação convidou os munícipes a praticarem a adoção responsável.



A atividade contou com 25 cães e nove gatos disponíveis para adoção. Ao final do evento, 16 desses animais ganharam uma família.



“É sempre muito importante incentivarmos a adoção responsável, porque proporciona qualidade de vida e ambiente acolhedor para animais que, antes, estavam abandonados. Fico muito feliz que nossa feira de adoção tenha gerado esse resultado”, conta Eduarda Falcão, médica veterinária da Coordenação de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses de Mesquita.



Segundo a organização, os animais que não foram adotados nesta edição da feira retomam aos cuidados dos seus protetores, enquanto aguardam a próxima edição.