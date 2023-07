Obras de rede de água potável chegam ao bairro da Jacutinga

A chegada de água potável está mudando a vida de famílias do bairro Jacutinga, em Mesquita. As obras de assentamento de rede realizadas pela Águas do Rio na Rua Ângela beneficiaram cerca de 50 moradores.



“Nunca tivemos rede oficial de água potável. Durante muito tempo precisamos dar nó em pingo d’água para sobreviver, carregando baldes e furando poços artesianos. Chegamos a criar uma rede improvisada, o que me entristecia muito, pois minha família faz questão de agir de forma correta. Agora, a gente sabe que está bebendo uma água tratada”, comemorou a moradora Rosângela.



Mais de 117 mil moradores de Mesquita foram beneficiados com o assentamento e substituição de redes de água, além da recuperação de sistemas de bombeamento (boosters), elevatórias e reservatórios.



Em 2022 foram implantados e substituídos mais de três quilômetros de rede de água. Para 2023 está prevista a instalação de uma Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) e melhorias operacionais em três Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs) no município.