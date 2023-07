Rússia tem queda de 47% nas receitas com petróleo e gás em 2023

Moscou - A Rússia registrou queda de 47% nas receitas com petróleo e gás no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, totalizando 3,382 trilhões de rublos, em um movimento que é atribuído a uma alta base de comparação no ano passado, cotações mais baixas para o petróleo bruto dos Urais, além de preços mais baixos e menores volumes de exportações de gás natural.



Em relatório orçamentário, o ministério das Finanças da Rússia afirmou que a dinâmica mensal das receitas de petróleo e gás está se movendo gradualmente em direção a uma trajetória correspondente ao seu nível básico (8 trilhões de rublos por ano).



Já as receitas não petrolíferas e de gás totalizaram 9 trilhões de rublos e aumentaram 17,8% no comparativo anual. O volume de receitas orçamentárias federais entre janeiro e junho de 2023 foi de 12,381 trilhões de rublos, 12% menor que o volume de receitas no mesmo período de 2022.



"A dinâmica de execução das despesas orçamentárias federais está gradativamente voltando ao normal após o financiamento acelerado em janeiro e fevereiro de algumas despesas contratadas", afirmou o ministério.



De acordo com estimativas preliminares, o volume de gastos do orçamento federal para os primeiros seis meses de 2023 totalizou 14,976 trilhões de rublos, superando os números do mesmo período do ano passado em 19%.