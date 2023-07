Traficante foragido é preso na Baixada Fluminense

Rio - Mezaque Pereira Pequeno Eleutério, conhecido como Mezaque, 27 anos, foi preso nesta sexta-feira (07), por policiais da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (8ª DPJM), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Após informações repassadas pelo Disque Denúncia, os agentes localizaram o foragido na Rua Sérgio Figueiredo, no bairro da Figueira, no mesmo município.



O criminoso é integrante do tráfico de drogas da facção Comando Vermelho (CV), era procurado pelo envolvimento na morte de João Vitor Camargo dos Santos em maio de 2021, na mesma região.



Segundo informações da polícia, Mezaque e Ailson Soares da Silva Júnior, o Dentinho, de 25 anos, que ainda está foragido, teriam assassinado a vítima que também era traficante na Comunidade Buraco do Boi, dominado pela facção rival Terceiro Comando Puro (TCP).



Contra ele havia um mando de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, pelo crime de homicídio simples e homicídio qualificado.



Mezaque Pereira foi encaminhado para a 58ª DP (Nova Iguaçu), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, conduzido a uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.



A polícia ainda procura Dentinho.

