Museu do Pontal terá 'arraiá' com quadrilha, forró e show da cantora Anastácia

Rio - Um "arraiá" de verdade com entrada gratuita, comidas típicas, quadrilha e muito forró. Assim será a festa julina que o Museu do Pontal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, vai promover neste sábado (de 10h às 20h) e domingo (10h às 19h).

A programação que exalta o folclore de diversas regiões do Brasl inclui, ainda, apresentações de cavalo marinho com mestre Zé Borba, bumba-meu-Boi, coco de roda, violeiros e muito mais. O público também será brindado com um show especial da cantora e compositora Anastácia, grande homenageada da festa, no sábado.

Em ambos os dias, o roteiro entre 10h e 15h é dedicado às famílias. Às 13h, haverá uma edição especial do "Cinema de Fachada", idealizado pelas atrizes Bianca Comparato e Alice Braga, com filmes de temática junina.

Ainda no sábado, entre 10h e 16h, acontecerão, a cada uma hora, visitas musicadas pelo museu. Às 16h30, haverá interação com a quadrilha Gonzaga do Pavilhão e, às 20h, Anastácia fechará com chave de outro o primeiro dia do evento.

No domingo, ao meio-dia, arte-educadores farão brincadeiras e, às 15h, os repentistas Miguel Bezerra e Ednaldo Santos vão mostrar sua are. O trio Forrozão vai agitar o público às 19h.

Aos 82 anos, Anastácia, que foi casada com Dominguinhos (1941-2013), vai dividir o palco com o cantor Daniel Gonzaga, neto do Rei do Baião, e com o cantor e compositor Pedro Miranda e os músicos do Forró da Gávea, às 20h. Autora de clássicos como "Só Quero um Xodó" e "Tenho Sede", a Rainha do Forró, como é conhecida, promete emocionar o público.

Em entrevista ao DIA, a artista, que ensaiou no local nesta sexta-feira (7), falou sobre o sentimento de ser a homenageada da festa. "É sempre um prazer enorme subir no palco, uma coisa que eu faço há quase 70 anos, e estar em contato com o público, levando a minha mensagem em forma de música. É a primeira vez que fui convidada para esse evento, vai ser maravilhoso."

Todas as atividades são gratuitas, mas para o "Cinema de Fachada", visita musicada e exposições será necessário retirar ingresso na recepção do museu 45 minutos antes da atração escolhida.

O diretor executivo do Museu do Pontal, Lucas Beuque, está ansioso para a festa, que já se tornou uma das mais especiais da cidade, por valorizar a cultura regional. Em 2022, a grande atração foi a cantora Lia de Itamaracá.

"O Museu é o lugar para homenagearmos os mestres de nossa cultura popular. Na nossa festa julina, seguimos a tradição de reverenciá-los e Anastácia precisava de uma homenagem à altura. Sua trajetória é marcante, mas acabou pouco conhecida pelo público brasileiro", destacou Lucas.

Para chegar ao evento, os organizadores disponibilizarão vans gratuitas, que vão sair da estação de metrô Jardim Oceânico (saída A – Lagoa) e do estacionamento do Terminal Alvorada. As saídas serão a cada 20 minutos, a partir das 9h30, até 16h30 no sábado, e 16h no domingo. Para quem for de carro, será permitido estacionar ao longo da via do Museu do Pontal. O endereço é Avenida Célia Ribeiro da Silva Mendes, S/N, Barra, ao lado do condomínio Alphaville.

Niterói também festeja



Com entrada gratuita, o tradicional Campo de São Bento, em Niterói, na Região Metropolitana, vai receber o segundo fim de semana da festa julina "Delícias do Campo", das 10h às 21h, com muitas barraquinhas de comidas típicas e shows. Neste sábado (8), às 19h, a cantora sertaneja Lara Zuzarte vai animar o público.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Raphael Perucci