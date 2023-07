Homens são presos com armas e drogas em Resende

Uma operação entre as Polícias Civil e Militar prendeu dois homens, de 37 e 42 anos, por tráfico de drogas em Resende. O caso aconteceu na quinta-feira (6) no bairro Surubi Velho.Segundo a Polícia Militar (PM), os dois homens pertencem à mesma facção suspeita de planejar o ataque a tiros no estacionamento do Hospital de Emergência que deixou três mortos.Com eles foram encontrados 202 pinos de cocaína, seis tabletes de maconha (954g), uma pistola 9mm, um revólver calibre 38, munições e uma central de monitoramento com câmeras e televisão.O caso foi registrado na 89ª DP de Resende. De acordo com a PM, os dois homens possuem passagens por homicídio, lesão corporal e ameaça. Eles foram autuados por tráfico, associação e posse ilegal de arma de fogo.