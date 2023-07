Vargem Grande realiza tradicional festa do distrito

Nos dias 7, 8 e 9 de julho acontece a tradicional Festa do distrito de Vargem Grande. O evento acontece na Praça Central da Igreja Santo Antônio. No primeiro dia, com abertura às 18h, a programação conta com Fábio Satim.



No sábado, às 14h, acontece o torneio de truco, seguido de víspora e música por conta de Vanessa Lemos, Dallas, Zé Vitor e Rael.

No domingo tem a tradicional feijoada a partir das 12h, leilão de prendas, encontro de Calangueiros Violeiros, apresentação da Corporação Musical de Visconde de Mauá e Joyce Sophie encerrando a noite.