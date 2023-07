FAB encontra avião que estava desaparecido desde segunda com três pessoas a bordo

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, nesta sexta-feira (7), que encontrou o avião que estava desaparecido desde segunda-feira (3) com três pessoas a bordo. A aeronave decolou na cidade de Umuarama e tinha Pranaguá como destino final.



O veículo do modelo Piper Arrow foi encontrado em uma região próxima ao Pico Canavieiras, na região da Serra do Mar. O corpo das três pessoas que estavam na aeronave também foram encontrados.



Informações divulgadas pelo governo do Paraná ao longo da semana destacaram que dois servidores da Casa Civil estavam no avião: Felipe Furquim, de 35 anos, e Heitor Guilherme Genowei Junior, de 42 anos. Já o piloto da aeronave foi identificado como Jonas Borges Julião, de 37 anos.