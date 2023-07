Quatis abre pré-matrícula para a Educação de Jovens e Adultos

A Secretaria de Educação de Quatis abriu o período de pré-matrícula da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para os anos finais do 6º ao 9º do Ensino Fundamental. A pré-matrícula acontece de segunda a sexta-feira, das 13h às 21h30, na secretaria da Escola Municipal Pessoa de Barros, até o dia 7 de julho.



Durante a inscrição, os alunos com 16 anos ou mais devem apresentar os seguintes documentos: cópia e original do RG; cópia e original da certidão de nascimento; comprovante do certificado de reservista (homens maiores de 18 anos); cópia do comprovante de residência; declaração de transferência ou histórico escolar original.



As aulas ocorrem de segunda a sexta, das 18h15 às 21h30. Somente o responsável legal pode assinar a matrícula do aluno menor de 18 anos.