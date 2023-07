Resende realiza festival de samba e pagode

Neste sábado (8), a quadra do bairro Alto dos Passos, na Rua Antônio de Almeida Viana, será palco do 2º Festival de Samba e Pagode de Resende a partir das 14h. O evento é gratuito e aberto a todos.



Com uma programação recheada de artistas regionais, o palco receberá shows de Kadu Silva, Pedro Jr e convidado Pedrão. Além dos artistas individuais, a banda Nosso Lema também marcará presença no festival.



O festival vai trazer um repertório repleto de clássicos e músicas empolgantes, além de oferecer uma estrutura completa, com conforto e comodidade aos participantes.