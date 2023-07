Feira Livre comemora Dia Mundial do Rock neste domingo

Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado no dia 13 de julho, o projeto Música na Feira realiza neste domingo (9) a terceira edição do “Rock no Parque”. Os shows acontecem a partir das 11h na Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.



A banda On The Route sobe ao palco, trazendo os clássicos do rock nacional e mundial, com participações de Fernanda Souza, Sergius, Edson Júnior, Fernando Troina e Léo CG. Na sequência, Sr. Gouveia dará continuidade às festividades roqueiras, com os convidados Raphael Garrido, André Camões e Thiago Góis.