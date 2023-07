Vídeo: Homens vestidos de policiais civis teriam roubado clientes em lanchonete

Rio - Três homens disfarçados de policiais civis invadiram uma lanchonete no Centro de Niterói, na manhã desta quinta-feira (6). Com roupa caracterizada da instituição, eles entraram no escritório que tinha acesso pelo lado de fora do estabelecimento. Ao sair do local, eles teriam roubado celulares de clientes que aguardavam no balcão.

Imagens de câmeras de segurança flagraram a movimentação dos suspeitos. Assim que entram no escritório, dois deles começam a subir nos eletrodomésticos a procura de algo específico. O terceiro bandido fica no corredor e parece conversar com os funcionários da lanchonete.

Sem levar nada do estabelecimento, os homens teriam ido ao balcão de atendimento para roubar celulares de clientes. Em seguida, eles teriam roubado um carro para fugir do local.

O caso está sendo investigado pela 76ª DP (Niterói), que atua para identificar os suspeitos e esclarecer os fatos.