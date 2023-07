Presidente da Câmara diz que votação do arcabouço fiscal ficará para agosto

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta sexta-feira (7) que a votação das alterações do Senado no arcabouço fiscal deve ficar para agosto, depois do recesso parlamentar.



Segundo Lira, o relatório ainda precisa ser disponibilizado aos líderes, por isso o adiamento. Mais cedo, o presidente da Câmara hava dito que era necessário realizar a votação ainda nesta sexta para que o arcabouço fosse aprovado antes da próxima reunião do Comitê de Política Mária (Copom) do Banco Central (BC), marcada para os dias 01 e 02 de agosto.



Nesta reunião, é esperado que o Copom reduza a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, que está em 13,75% ao ano desde agosto do ano passado. A aprovação do arcabouço poderia ser mais um incentivo para o corte nos juros.