Soranz diz que Hospital Ronaldo Gazolla terá capacidade para realizar 30 mil cirurgias por ano

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, na tarde desta sexta-feira (07), o Super Centro Carioca de Cirurgia e o Complexo Ambulatorial no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (HMRG), em Acari, na Zona Norte do Rio. "A expectativa é que a gente consiga realizar aqui neste hospital 30 mil cirurgias por ano, isso corresponde a 20% da fila e a ideia é que faça a unidade parte do programa do Ministério da Saúde para reduzir as filas cirúrgicas na cidade do Rio de Janeiro", afirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. Com um total de 13 salas cirúrgicas, a unidade terá capacidade para realizar o número de procedimentos cirúrgicos pontuados pelo secretário.

O investimento em novas instalações pretende ampliar a capacidade de atendimento do hospital e a reduzir a fila de espera no Sistema de Regulação (Sisreg). O evento também contou com a presença do prefeito do Rio Eduardo Paes e da ministra da Saúde.

Paes relembrou o período difícil da saúde durante a pandemia da covid-19 e falou sobre o trabalho da pasta. "A gente viveu um período muito difícil na Saúde, de desmonte da rede de atenção básica. Tinha muito orgulho disso e chegamos com uma rede muito debilitada e, é claro que entendo aquele momento difícil da pandemia. Mas quando você tem uma situação orçamentária difícil e a saúde como é muito cara, cada 'canozinho' que a gente tomava do governo federal era uma pancada no resto das secretarias. Não é trivial você ter uma expectativa, em 2022, de receber R$ 700 bilhões a mais do que de fato a gente recebeu. Aqui a gente busca ser organizado, o pau quebra, mas a gente decide e vamos em frente", disse.

Inauguração Super Centro Carioca de Cirurgia no Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari Marcos Porto/O Dia

O projeto faz parte do programa anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em fevereiro, em evento no Super Centro Carioca de Saúde, para ampliar a oferta de cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS), reduzindo as filas de espera no Sisreg.

"Fico muito feliz de ver esse hospital reerguido aqui em Acari", disse Nísia Trindade, emocionada. A ministra ainda elogiou o trabalho realizado pela equipe de saúde e os envolvidos no trabalho do hospital.

A unidade que foi referência no tratamento da covid-19 e com as novas instalações será potencializada a realizar procedimentos por vídeo como laqueadura ou uma videolaparoscopia, cirurgias de hérnia, vesícula e litotripsia, vasectomia, varicocele, hidrocele, postectomia, escleroterapia, hemorroidectomia, tireoidectomia e correção de fissura e fístula.

O Complexo Ambulatorial com a inauguração do espaço, vai passar a contar com seis centros de especialidades em sua estrutura: Centro de Especialidades Cirúrgicas, Centro de Especialidades Médicas, Centro de Reabilitação, Centro de Diagnóstico Cardiológico, Centro de Diagnóstico Endoscópico e Centro de Diagnóstico por Imagem.

Já o Centro de Apoio ao Diagnóstico compreende três centros especializados: Endoscópico, Cardiológico e Imagem. Serão mais de 7 mil exames de imagem realizados por mês, com as novas instalações, sendo possível a realização de exames de tomografia computadorizada, raio X, ultrassonografia, ecocardiograma, ecodoppler, MAPA 24h, holter, teste ergométrico, endoscopia, colonoscopia e gastrostomia.

O Super Centro Carioca de Cirurgia vai aumentar a capacidade de oferta de cirurgias em diversas especialidades. Equipado com aparelhos de alta tecnologia, o Centro Cirúrgico conta com uma estrutura de excelência em uma área de 930 m², 13 salas de cirurgia e 24 leitos de recuperação pós-anestésica.