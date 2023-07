Namorada de vereador de Petrópolis desmente fake news após denunciar sobrinho por agressão

Rio - A namorada do vereador Luiz Eduardo Francisco da Silva, Dudu, foi agredida pelo próprio sobrinho dentro de casa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. O caso ocorreu no último dia 23, mas nesta quinta (6), a vítima precisou fazer um novo registro na delegacia desmentindo mensagens que circulam em aplicativos de mensagens que culpam o parlamentar pelas agressões.



Segundo o registro de ocorrência feito na 105ªDP (Petrópolis), Tatiana de Paula Fernandes, recebeu tapas, socos e chutes nas pernas e costas e ainda foi ameaçada de morte pelo sobrinho João Pedro Fernandes, 21 anos. No entanto, montagens de conversas falsas foram realizadas e divulgadas na internet dizendo que o "o vereador Dudu teria agredido a namorada".



"A declarante imagina que tenham feito isso para prejudicar Dudu, pois o mesmo exerce cargo político. Ela deseja deixar claro de que não foi agredida por seu namorado, e está se sentindo completamente exposta, assim como seu namorado, que não tem relação com o delito", diz um trecho do registro.



O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de João, o espaço está aberto para manifestações.

Procurado, Dudu esclareceu que não possui qualquer envolvimento nos eventos mencionados, ressaltando que estão sendo divulgadas informações falsas em seu nome por meio de mensagens.

Em nota, a Câmara Municipal de Petrópolis informou que verificou a informação e confirmou que o vereador não é citado no registro de ocorrência.