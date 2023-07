Carro pega fogo e bloqueia trecho da Avenida Atlântica, em Copacabana

Rio - Um carro pegou fogo, no fim da tarde desta sexta-feira (7), e interditou um trecho da Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Não houve vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Copacabana foram acionados para o local, na esquina com a Rua República do Peru, por volta das 17h35 para uma ocorrência de fogo em veículo.

A corporação ressaltou que o incêndio já havia sido controlado às 18h15, mas as equipes continuavam no local para tratar do rescaldo. Ainda não há informações sobre o que gerou as chamas.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o incidente interditou a Avenida Atlântica, na altura do Posto 2. O trânsito de veículos teve que ser desviado pela Rua Figueiredo Magalhães. O congestionamento chegou até o Forte de Copacabana.

Equipes da Comlurb foram acionadas em busca de remover o veículo. Guardas municipais e policiais militares também atuaram no local.

O trecho foi liberado completamente por voltadas 19h20.