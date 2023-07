Casal que morreu em chalé de Monte Verde se intoxicou com fumaça da lareira

Belo Horizonte - A Polícia Civil de Minas Gerais finalizou hoje (7) as investigações sobre as causas na morte de um casal em um chalé no distrito turístico de Monte Verde, no município de Camanducaia, região Sul de Minas Gerais.



Segundo laudos periciais e toxicológicos, o casal morreu por intoxicação de monóxido de carbono, decorrente do uso inadequado da lareira em um ambiente fechado.

Walther Reis Cleto Junior, de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49 anos, chegaram ao Chalé Aroma de Jasmim em Monte Verde na tarde do dia 23 de junho para curtir o fim de semana na região montanhosa de Minas.

Na manhã do dia 24 de junho, quando o casal foi encontrado morto, não havia sinais de violência nos corpos. Walther Reis Cleto Junior, de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49 anos eram de São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

A Polícia Civil não deu detalhes sobre que tipo de uso inadequado da lareira ocorrou e também não comentou se alguém será responsabilizado judicialmente.

Chalé onde o casal foi encontrado está interditado

O chalé localizado em Monte Verde, onde ocorreu a tragédia, foi interditado pelas autoridades. A medida foi tomada após a conclusão do Inquérito Policial, que apontou o uso indevido da lareira como a causa das mortes.

A Polícia Militar indentificou durante o chamado que bomba de água do aquecedor da banheira do chalé estava ligada. A informação foi dada pelo proprietário do local quando encontrou os corpos do casal. A água do quarto também era aquecida a gás.

O dono do chalé disse aos policiais que percebeu que a bomba de água do aquecedor da banheira estava funcionando por um tempo maior que o habitual.

Ao estranhar a situação, ele se dirigiu ao chalé que estava com a bomba ligada, mas ao bater na porta não teve resposta. O proprietário então teria ligado para os hóspedes, mas também não foi atendido. Polícia Civil informou que o estabelecimento não possuía alvará dos Bombeiros, de acordo com declaração do proprietário da pousada.