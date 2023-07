Relatório e Parecer Prévio das contas da prefeitura do Rio são entregues à Câmara

Rio - O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRio) entregou, nesta sexta-feira (7), o Relatório e o Parecer Prévio relativos às Contas da prefeitura do Rio à Câmara municipal. O órgão é o responsável por julgar as contas durante a gestão do prefeito Eduardo Paes (PSD).

Sessão especial do TCMRio aprova Contas da Prefeitura de 2022, nesta quarta-feira (5) Divulgação/ TCMRio

O Parecer Prévio elaborado pelo TCMRio foi aprovado na quarta-feira (5) por unanimidade e quatro alertas, nove determinações e 32 recomendações. O voto contendo o Relatório e o Projeto de Parecer Prévio, com 313 páginas, foi apresentado pelo Relator das Contas de 2022, Conselheiro Nestor Rocha. Agora, a Câmara do Rio de Janeiro vai analisar o acórdão para aceitação ou não.

Para embasar o Projeto de Parecer Prévio de 2022, o corpo técnico do TCMRio, através da Coordenadoria de Auditoria de Desenvolvimento (CAD) e da Secretaria Geral de Controle Externo (SGCE) analisou as contas encaminhadas pela prefeitura, compilando todo o material em opiniões conclusivas sobre diversos eixos: balanços gerais, execução orçamentária, financeira e fiscal, monitoramentos de deliberações constantes de pareceres prévios anteriores, cumprimento de limites legais e constitucionais, atingimento das metas fiscais, demonstrações contábeis e disponibilidade de caixa.