Ação de combate ao assédio e à violência contra mulher será divulgada em show da Ludmilla

Rio - A Secretaria de Estado da Mulher (SEM) do Rio se uniu à produção do evento Numanice, da cantora Ludmilla, no intuito de divulgar a campanha "Ouviu um NÃO? Respeite a decisão" no show deste sábado (7), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. No último domingo, a pasta realizou a mesma ação no Tardezinha, do cantor Thiaguinho, em Niterói.

"Vamos repetir no show da Ludmilla o mesmo sucesso que tivemos no Tardezinha. A campanha busca garantir mais segurança às mulheres, para que elas curtam o evento sem serem importunadas ou agredidas", diz a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

A campanha conta funcionários da SEM que darão orientações e recomendações ao público sobre medidas capazes de inibir e minimizar os riscos para as mulheres, como iluminação adequada em estacionamentos e banheiros e a divulgação de canais de ajuda para mulheres em situação de emergência.

Uma equipe da secretaria, que inclui psicóloga, assistente social e advogada, atuará durante o evento, orientando como buscar ajuda em caso de assédio ou violência e distribuindo material informativo. Esses adesivos e panfletos terão um QRCode que dá acesso ao aplicativo Rede Mulher.

No aplicativo, a mulher pode acionar o botão de emergência diretamente com o 190, fazer um registro de ocorrência on-line e se informar sobre como solicitar medida protetiva. Ele também pode funcionar em modo camuflado, com objetivo de impedir que o agressor veja o pedido de socorro. O programa também disponibiliza uma lista com os centros de atendimento à mulher e registra até três pessoas que serão alertas em uma possível emergência.