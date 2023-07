Ação promove doação de itens de inverno na Zona Oeste

Rio - Campanha “Combate ao Frio”, promovida pela Cidade das Artes Bibi Ferreira, arrecada itens de inverno que serão doados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 12h às 18h, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.



A ação solidária recebe agasalhos, cobertores e meias em bom estado de conservação, além de alimentos não perecíveis que serão doados às instituições RIOinclui, Recomeçar e Quentinhas do Bem.



O material arrecadado poderá ser entregue no ponto de coleta que fica na Sala de Leitura da Cidade das Artes.



Mais informações:

Doações: segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 12h às 18h.

Coleta: Sala de Leitura da Cidade das Artes, na Avenida das Américas 5.300, Barra da Tijuca.