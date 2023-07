Pra Gira Girar faz shows no Rio em homenagem ao grupo Os Tincoãs

Rio - O projeto Pra Gira Girar está de volta com uma nova temporada de shows no Rio de Janeiro, dessa vez, em homenagem ao grupo Os Tincoãs. A partir da próxima terça-feira, o conjunto se apresenta em diferentes unidades do Sesc Rio para celebrar o legado deixado pelo conjunto baiano que fez sucesso nos anos 60. Canções como "Lamento às águas", "Canto e danço pra curar", "Homem Nagô" e "Obaluaê" já estão confirmadas no repertório das apresentações que também acontecerão ao longo do fim de semana.

Os Tincoãs, grupo baiano de Cachoeira formado nos anos 60, é de inquestionável importância no Brasil dos dias de hoje. Pra Gira Girar, então, busca honrar os caminhos do afro-barroco traçados inicialmente por Mateus Aleluia, Dadinho e demais integrantes, ao mesmo tempo que redescobre novos e possíveis trajetos pra esse canto fundador.

O projeto é formado por Alan de Deus, Alvaro Lancellotti, Michele Leal, Zé Manoel, Pedro Costa, Júnior Abreu, Ana Magalhães, Zero Telles e, mais recentemente, Kassin, e conta com a concepção artística de Julianna Sá ao lado de Alvaro Lancellotti, e direção vocal de Michele Leal.

Alan de Deus, Alvaro Lancellotti, Michele Leal e Zé Manoel iniciaram o projeto como uma forma de investigar o canto d’Os Tincoãs, reconstruindo arranjos vocais de extrema beleza. Pedro Costa (guitarra), Júnior Abreu (trompete), Ana Magalhães e Zero Telles (atabaque, congas, agogô, caxixi e ganzá) e Kassin (baixo) se juntaram a eles, com rearranjos que mantiveram a criação do grupo baiano, lugares harmônicos redesenhados e ritmos sincopados, relendo com vigor as canções dos quatro álbuns do grupo. A novidade está na presença do baixista Kassin.

SERVIÇO - Pra Gira Girar: uma celebração aos Tincoãs

11 de julho, terça-feira, às 19h;

Local: Sesc Tijuca. Rua Barão de Mesquita, 539 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20540-001

ingressos à venda na bilheteria do teatro;



14 de julho, sexta-feira às 19h;

Local: Sesc Madureira. Rua Ewbank da Câmara, 90 - Madureira, Rio de Janeiro - RJ, 21310-150

ingressos à venda na bilheteria do teatro;



15 de julho, sábado às 19h;

Local: Sesc Nova Iguaçu. Rua Dom Adriano Hipolito, 10 - Moquetá, Nova Iguaçu - RJ, 26285-291

ingressos à venda na bilheteria do teatro;



16 de julho, domingo às 19h;

Local: Sesc Quitandinha. Av. Joaquim Rolla, 2 - Quitandinha, Petrópolis - RJ, 25651-072

ingressos à venda na bilheteria do teatro.