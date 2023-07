Bolsonaro entra em entendimento com Tarcísio após reunião: "Tudo 100%"

Após entrarem em atrito por conta da reforma tributária, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), se encontraram na sexta-feira, 7, e apararam as arestas.



“Voltamos o que eramos antes. Tudo 100%, conversa positiva”, disse Bolsonaro à CNN .



Na quinta-feira, 6, dia da votação da reforma em primeiro turno, Tarcísio defendeu a reforma durante reunião do PL. O governador chegou a ser interrompido por Jair Bolsonaro e vaiado durante o encontro da cúpula.



A reforma acabou aprovada por 382 votos a 118 no primeiro turno e 375 a 113 no segundo.

Embora o PL tenha votado majoritariamente contra a matéria, 20 parlamentares do partido disseram sim à proposta no primeiro turno da votação, e 18 no segundo.

A postura de Tarcísio chegou a ser elogiada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Outros deputados da base governista, como André Janones (Avante-MG), também agradeceram Tarcísio pela contribuição à aprovação da reforma.



Após aprovação na Câmara dos Deputados, o texto da reforma segue para o Senado Federal. A tramitação deve se iniciar somente após o recesso parlamentar.