Homem é preso com 37 celulares na Rodoviária do Rio

Rio - Policiais do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) prenderam, na manhã deste sábado (8), Tunilo Pinheiro Roberto, 34 anos, com 37 celulares na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária. De acordo com a Polícia Militar, os aparelhos não tinham nota fiscal e estavam dentro da mochila do suspeito.

Segundo a corporação, agentes do BPTur decidiram revistar Tunilo, que desembarcou em um ônibus da Autoviação 1001 vindo de São Paulo, após ele aparentar nervosismo com a presença dos policiais.

Ainda conforme a PM, o preso já tinha passagens por receptação. Ele foi foi encaminhado para a 4ª DP (Praça da República) e autuado novamente pelo crime, ficando à disposição da Justiça.