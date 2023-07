Número de vítimas após desabamento de prédio em Recife sobe para 11

Na manhã deste sábado (8), o Corpo de Bombeiros de Pernambuco confirmou ter encontrado o corpo de Eloá Soares da Silva sob os escombros. Outra mulher e um homem também foram localizados sem vida nesta manhã. Com isso, sobe para 11 o número de óbitos após o desabamento ocorrido no Conjunto Habitacional Beira-Mar, que fica no bairro do Janga, no município de Paulista, Pernambuco. Oito apartamentos de um mesmo bloco sofreram desabamento total — além de outros quatro, de um outro bloco, que cederam parcialmente.



O desabamento aconteceu por volta das 6h desta sexta-feira (7) e foi registrado pela câmera de segurança de um estabelecimento próximo.



Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, entre as outras oito vítimas encontradas ainda na sexta-feira (7), estão: Maria da Conceição Mendes da Silva, de 43 anos, que morreu no local; e o adolescente Deivison Soares da Silva, de 19 anos, que chegou a ser retirado com vida dos escombros pelo Corpo de Bombeiros, mas teve sua morte confirmada pela equipe do hospital para onde havia sido encaminhado. Os outros seis óbitos são de dois homens, de 45 e 21 anos; dois adolescentes, de 12 e 16 anos; e duas crianças, de oito e cinco anos.



Três pessoas foram resgatadas com vida ainda na sexta: uma idosa de 65 anos e duas meninas de 15 anos. Ainda segundo a Secretaria, uma mulher e duas crianças seguem desaparecidas.



A prefeitura da cidade de Paulista informou que o prédio, com 3 andares por bloco, estava condenado e já havia sido interditado pela Defesa Civil, mas continuava sendo ocupado pelos moradores. Segundo a Defesa Civil de Pernambuco, a Caixa Seguradora, uma das empresas responsáveis pelo edifício, realizou, inclusive, uma vistoria em todo o conjunto habitacional nesta quinta-feira (06), um dia antes da tragédia. A Defesa Civil de Paulista informou ainda que a seguradora não autoriza que o órgão vistorie os prédios, sendo necessário ações legais para que a fiscalização ocorra.