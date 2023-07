Chuvas em Alagoas deixam um morto e quase 9 mil desalojados

As fortes chuvas que atingem o estado de Alagoas já afetaram mais de 10 mil pessoas. Segundo boletim divulgado neste sábado (8) pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), uma pessoa morreu em Joaquim Gomes. Em todo o estado, 1541 estão desabrigados e 8761 desalojados.



A previsão é de que as chuvas continuem até domingo (9). Em Maceió, a Defesa Civil divulgou que há 16 desabrigados e 105 pessoas desalojadas. Dezenas de ruas e avenidas ficaram alagadas na noite de sexta-feira (7).



Alagamentos também foram registrados em Ibateguara. Em Colônia Leopoldina e Jacuípe, o rio Jacuípa transbordou. O Rio Canhoto, em São José da Laje, também transbordou e atingiu a cabeceira da ponte. Em Rio Largo, a água invadiu as casas e e condomínios.



Municípios onde há desabrigados e desalojados



-Atalaia

-Branquinha

-Barra de São Miguel

-Colônia Leopoldina

-Coqueiro Seco

-Flexeiras

-Ibateguara

-Jacuípe

-Joaquim Gomes

-Maceió- 16 pessoas desabrigadas e 105 pessoas desalojadas

-Maragogi

-Matriz de Camaragibe

-Murici

-Paripueira

-Paulo Jacinto

-Pilar

-Quebrangulo

-Rio Largo

-São Luís do Quitunde

-São Miguel dos Milagres

-Santana do Mundaú

-Teotônio Vilela