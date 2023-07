Moraes sobre 8 de janeiro: Brasil deve comemorar sua 'democracia inabalada'

Após 6 meses dos atos antidemocráticos de 8/1 - dia da infâmia, o Brasil deve comemorar sua #DemocraciaInabalada. As Instituições reagiram e cumpriram a CF. Sob a liderança de nossa Presidente, Min. Rosa Weber, o STF recebeu 1295 denúncias da PGR, iniciando as ações penais e já… — Alexandre de Moraes (@alexandre) July 8, 2023

O ministro Alexandra de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu comemoração pela 'democracia inabalada' após os atos golpistas de 8 de janeiro completarem seis meses.Em sua conta no Twitter, Moraes exaltou a presidente da Corte, Rosa Weber, e disse que "as instituições reagiram e cumpriram a CF (Constituição Federal)".Após 6 meses dos atos antidemocráticos de 8/1 - dia da infâmia, o Brasil deve comemorar sua #DemocraciaInabalada. As Instituições reagiram e cumpriram a CF. Sob a liderança de nossa Presidente, Min. Rosa Weber, o STF recebeu 1295 denúncias da PGR, iniciando as ações penais e já…A corte ainda tem outras ações penais contra 1.245 investigados por serem participantes, iniciadores ou autores intelectuais das invasões.Segundo Moraes, os casos mais graves serão encerrados até o fim do ano. "Pelo menos, aproximadamente os 250, que são os crimes mais graves, que estão presos, esses em seis meses, o Supremo vai encerrar”, afirmou o magistrado.Por meio da Lei de Acesso à Informação, foi informado que as invasões resultaram em um prejuízo total de R$ 20,6 milhões. O STF foi o órgão mais afetado, registrando danos de R$ 11,4 milhões. Em seguida vem o Congresso, com R$ 4,9 milhões (R$ 2,7 milhões na Câmara e R$ 2,2 milhões no Senado), e o Planalto, com R$ 4,3 milhões.