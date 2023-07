Novos roteiristas de todo o país podem se inscrever em projeto do Sesc

Estão abertas até o dia 25 deste mês as inscrições para o 5º Argumenta, projeto do Serviço Social do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Sesc RJ). O Argumenta é um laboratório imersivo gratuito que oferece capacitação e consultoria especializada para novos roteiristas de todas as regiões do Brasil que tenham como proposta desenvolver um projeto original de longa-metragem de ficção. As inscrições podem ser feitas no site do projeto.



O coordenador e curador do Argumenta, Leandro Luz, também analista de audiovisual do Sesc RJ, explicou à Agência Brasil que o projeto é destinado a cineastas e roteiristas iniciantes. “Uma das características do regulamento é que a pessoa que se inscrever não pode ter feito mais que um longa-metragem de ficção, seja como diretor ou roteirista. Ela pode ter feito vários longas documentários e um longa de ficção. Mas, se tiver dois para cima, ela não está dentro do aspecto do regulamento.” Os candidatos têm que estar na fase dos primeiros trabalhos e não é necessário ter experiência no mercado.



Leandro Luz informou que, no ato da inscrição, a pessoa tem que submeter um argumento de sua autoria para o longa de ficção que está propondo fazer. Esse argumento precisa ter entre seis e 11 páginas, mas não deve identificar o autor. “Tem que ser anônimo. A organização do Sesc vai conseguir identificar o autor pelo nome do roteiro.”



Orientação

O resultado dos dez selecionados será divulgado no dia 25 de outubro. Eles participarão do 5º Argumenta entre os dias 26 de novembro e 1º de dezembro, no Sesc Nogueira, localizado na cidade de Petrópolis, região serrana fluminense. O Sesc RJ arcará com custos de transporte aéreo e terrestre, estadia e alimentação.



Cinco profissionais experientes do mercado audiovisual brasileiro vão orientar os novos autores a aprimorarem seus roteiros a fim de terem maior competitividade no mercado, para que, no futuro, eles possam viabilizar a realização dos seus longas-metragens. Leandro Luz afirmou que, dessa forma, eles estarão preparados para se inscrever em editais de financiamento.



Na edição 2022 do Argumenta, os consultores convidados foram Eduardo Nunes, Jaqueline Souza, Leandro Santos, Lucas Paraizo, Marcelo Gomes e Xenia Rivery. A lista de nomes deste ano será anunciada em breve. O projeto é realizado pelo Sesc RJ desde 2018. O objetivo é contribuir com a cadeia produtiva audiovisual, qualificando e facilitando a penetração de projetos de todo o país nesse mercado.



Durante o mês de novembro, haverá também uma programação paralela que inclui sessões de cinema gratuitas no Centro Cultural Sesc Quitandinha (CCSQ), em Petrópolis, e nas unidades do Sesc em Nova Friburgo e Teresópolis, além de master class online ministradas por profissionais da área do audiovisual, abertas para o público em geral. As inscrições para esses eventos serão abertas em outubro.