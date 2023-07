TSE vai veicular campanha sobre liberdade de expressão não ser 'licença para espalhar golpe e ódio'

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai veicular, a partir desta segunda-feira, 10, uma campanha na televisão e no rádio onde diz que a liberdade de expressão "não é uma licença para espalhar golpe e ódio". A estreia do material vai acontecer dez dias após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser condenado a oito anos de inelegibilidade pela Corte, por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação por incitar fraudes nas urnas eletrônicas e promover ataques contra a democracia.



A campanha, que tem 30 segundos de duração, encena uma batalha de rimas onde uma mulher vestida com uma camisa escrita "democracia" defende que o direito de se expressar não permite que pessoas divulguem desinformações e ações antidemocráticas. "Liberdade de expressão não é licença para espalhar mentira, ódio, golpe e desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte", canta a personagem



Em seguida, é dita a frase "na hora da verdade, a democracia fala mais alto" que, de acordo com o TSE, é o slogan da campanha Segundo o tribunal, o vídeo irá veicular nos meios de comunicação até o dia 15 de setembro e tem como intenção "transferir mensagens como a importância do respeito, da tolerância e da liberdade de expressão".



Segundo Giselly Siqueira, secretária de Comunicação e Multimídia do TSE, o órgão busca lembrar a sociedade que o ambiente democrático não dá espaço para violações aos direitos, ataques e discursos odiosos. "A mensagem da música é clara: ‘Liberdade de expressão não é licença para espalhar mentira, ódio, golpe ou desavença’. Devemos sempre rejeitar qualquer tipo de violência, respeitar as diferenças e sempre estar atentos para enfrentar qualquer tipo de desinformação", explica.