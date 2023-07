Polícia apreende base de cocaína embalada com foto de traficante mexicano

Rio - A Polícia Civil aprendeu 6 Kg de pasta base de cocaína na Baixada Campista, no Norte Fluminense, embaladas com a foto do traficante mexicano Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mais conhecido como El Chapo, que é ex-líder do Cartel de Sinaloa, um sindicato internacional do crime. Cada tablete custa em torno de R$ 100 mil. A ação gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 600 mil aos traficantes proprietários da droga. A apreensão foi realizada por agentes da 134ª (Campos) na última quinta-feira (6).

Em 8 de maio, policiais da 22ª DP (Penha) já haviam apreendido 23 tabletes desta mesma pasta-base de cocaína que iriam abastecer o Norte Fluminense. Na ocasião, a droga estava num carro parado em um posto de gasolina na Rodovia BR-101, em Campos, escondida no forro das portas.



No dia anterior, a PRF também apreendeu quase 20 kg desta mesma droga que estava escondida no fundo falso de um carro na BR-101, em Casimiro de Abreu. O carro era dirigido por uma mulher, enquanto no outro havia três homens. Todos são naturais de São José dos Campos, em São Paulo, e seguiam em direção a Campos.

Com a ciência de que essas drogas abasteceriam a região e eram provenientes da facção Terceiro Comando Puro (TCP), os policiais civis começaram a apurar denúncias anônimas vindas da população, tanto recepcionadas pelas redes sociais, quanto pelo canal via whatsapp (22) 98831 8036.



Dentre elas uma grande movimentação de veículos, entre carros e motos, em horários atípicos, no bairro Nova Goytacazes, em frente a uma residência. Nas denúncias existiam informações de que os condutores dos veículos paravam em frente ao portão da casa e recolhiam alguma coisa.



Posterior a denúncia, foi feito um trabalho de campanha e monitoramento no local, até que na quinta-feira (6), por volta das 14h, uma motocicleta sem placa, com dois suspeitos, pararam em frente a residência, e pegaram uma sacola no imóvel. Diante da suspeita, os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os motociclistas conseguiram fugir, porém dentro da casa, foram encontradas as drogas. Nenhum suspeito foi preso.



No imóvel havia nos fundos uma rota de fuga para uma região de mata, por onde os criminosos conseguiram fugir. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia do Centro, onde o caso segue sendo investigado.