Acidente deixa mulher gravemente ferida na Zona Oeste

Rio - Um mulher, ainda não identificada, foi atropelada por um carro na manhã deste sábado (8), após um acidente na Avenida das Américas, sentido São Conrado, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.



Os bombeiros foram acionados às 11h30 para atender a ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida com ferimentos graves e levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o trânsito ficou intenso na região e uma faixas foi interditada para o trabalho das equipes e às 12H, a via foi totalmente liberada.



A Polícia Militar e a CET-Rio também estiverem no local.