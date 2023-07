Dia do Panificador: Padeiros do Café do Trabalhador comemoram

Rio - Para garantir um pão fresquinho e saboroso no Café do Trabalhador, programa do Governo do Estado que oferece a primeira refeição do dia a 50 centavos, um time de padeiros de diferentes localidades no estado acorda cedo para preparar cerca de 14 mil pães diariamente. Neste sábado(8), data em que se comemora o Dia do Panificador, a equipe que coloca a mão na massa revela os segredos da profissão e como é a rotina para atender os 39 polos do programa, distribuídos por todo o território fluminense.

Uma das panificações que atende o programa está localizada no bairro Pechincha, na Zona Oeste do Ri O Dia o, e produz cerca de 30 mil pães por semana para 14 polos do projeto. À frente do time de padeiros, o encarregado de produção Edivânio dos Santos, de 40 anos, conta que é muito bom ter um dia para chamar de seu e qual é a receita ideal para produzir o melhor pão.

"Eu trabalho com panificação porque gosto e a receita do pão perfeito é fazer com todo amor, carinho e ingredientes na medida certa. Saber que esse pãozinho que faço ajuda pessoas com dificuldade de acesso ao alimento me dá uma satisfação muito grande. Sem falar na oportunidade de me profissionalizar", explica.

O Café do Trabalhador também conta com uma equipe multidisciplinar que atua para garantir a qualidade dos cafés da manhã. Para a coordenadora dos Programas da Superintendência de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Suellen Toscano, o equilíbrio nutricional dos kits é de fundamental importância para reduzir a insegurança alimentar da população.

Rafael Viana, um dos padeiros da panificação destacou a profissão. "Quando a gente gosta do que faz, tenta fazer sempre o melhor. Comecei como ajudante de padeiro, até que tive aqui a oportunidade de me qualificar e aprender a função de um padeiro. Se alguém vê um pão bonito e bem feito, sente logo vontade de comer. E isso me dá uma satisfação muito grande. Fico feliz em saber que o pão que eu faço alimenta muita gente que não toma café em casa", disse.

Estrategicamente, o projeto funciona em locais próximos a áreas de concentração de usuários de transporte público. Além do pão com manteiga, cada kit contém café com leite ou puro e uma fruta. Para acompanhar os alimentos, são fornecidos guardanapo, mexedor descartável, sachês de açúcar ou adoçante.