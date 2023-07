Homem fica ferido durante incêndio em residência na Zona Norte

Rio - Um homem ficou gravemente ferido durante um incêndio em uma residência na Rua Darcí Vargas, no Jacaré, na Zona Norte, na tarde deste sábado (8). Alexandre Magno, 59 anos, foi socorrido com queimaduras pelo corpo.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram ainda grandes nuvens de fumaça preta saindo de uma casa e o homem sendo socorrido por militares do Corpo de Bombeiros.



Incêndio atinge residência no Jacaré, na Zona Norte, e deixa um homem gravemente ferido.



Crédito: redes sociais#ODia #Incêndio pic.twitter.com/SJxpN6Svt5 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 8, 2023

Segundo a corporação, agentes do quartel de Benfica foram acionados por volta das 15h e encaminharam a vítima para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde dele é grave.



Durante o incêndio, a Polícia Militar auxiliou os Bombeiros para garantir a segurança no local. A causa do fogo ainda não foi esclarecida.