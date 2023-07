PMs trocam tiros com suspeitos de tráfico em Belford Roxo

Rio – Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) trocaram tiros com suspeitos de tráfico, no início da tarde deste sábado, e apreenderam drogas e uma moto roubada no Castelar, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Segundo a PM, os agentes foram atacados durante patrulhamento de rotina na região e houve confronto.

Ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram e os policias apreenderam 1.100 pinos de cocaína, 470 trouxinhas de maconha, além de recolherem a moto. A ocorrência foi encaminhada à 54ª DP (Belford Roxo).