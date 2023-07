Dois homens morrem em ataque a tiros em Nova Iguaçu

Rio - Duas pessoas morreram e uma ficou ferida, após serem baleadas na Travessa Barbosa, no bairro Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde deste sábado (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 17h30 e encontraram Fábio da Silva Assumpção, de 58 anos, já sem vida no local. Pai e filha, Alexia de Melo e Alessandro Barata Lobianco chegaram a ser socorridos, mas o homem não resistiu aos ferimentos.



Segundo relatos nas redes sociais, suspeitos em um carro passaram atirando contra um bar, provocando um tumulto. Testemunhas afirmaram que os alvos dos disparos seriam criminosos da região. De acordo com a Polícia Militar, o 20º BPM (Mesquita) esteve na Travessa Barbosa, onde encontrou o Fábio já sem vida. A perícia foi acionada e o caso encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Ainda segundo a PM, outras duas vítimas foram socorridas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, no bairro da Posse.



A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu (Semus) informou que Alessandro sofreu lesão hepática, passou por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu. Já Alexia deu entrada na unidade com uma lesão na coxa esquerda, foi atendida e, sem maiores danos, recebeu alta ainda no sábado. Ainda não há informações sobre os sepultamentos dos dois homens. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.