Carlos Bolsonaro defende o pai e detona presidente do próprio partido

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e detonou no sábado, 8, o presidente do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira (SP). O filho número “02” do antigo chefe do Executivo federal não gostou da fala do cacique político sobre seu pai.



"Essa raça aumentou a bancada e o poder devido às palavras e ações do presidente Jair Bolsonaro e hoje falam assim. Será por quê? Acho que é porque creem no que pregam!”, postou Carlos em seu perfil no Twitter.

Essa raça aumentou a bancada e o poder devido às palavras e ações do Presidente Jair Bolsonaro e hoje falam assim. Será por quê? Acho que é porque creem no que pregam! pic.twitter.com/5WYA8xIFC9 — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 8, 2023 Carlos Bolsonaro foi eleito vereador do Rio de Janeiro em 2020 pelo Republicanos, optando por não entrar no PL, sigla em que seu pai e irmãos estão filiados. O parlamentar carioca só poderá sair da agremiação no ano que vem, quando abrir a janela partidária. Carlos Bolsonaro foi eleito vereador do Rio de Janeiro em 2020 pelo Republicanos, optando por não entrar no PL, sigla em que seu pai e irmãos estão filiados. O parlamentar carioca só poderá sair da agremiação no ano que vem, quando abrir a janela partidária.

Presidente do Republicanos criticou Bolsonaro



Marcos Pereira saiu em defesa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), e partiu para o ataque contra Bolsonaro. Ele chamou o capitão da reserva de líder de extrema-direita.



Pereira e outros 35 deputados do Republicanos votaram a favor da reforma tributária, que contou com o apoio do chefe do Executivo paulista. O posicionamento de Tarcísio desagradou Bolsonaro e o grupo bolsonarista, tanto que 75 parlamentares do PL foram contrários ao projeto.



“Os episódios de hoje (quinta-feira) não isolam Bolsonaro, porque ele já se isolou e vem se isolando pelo seu próprio comportamento. Entregou a eleição para o Lula por causa do comportamento dele. Vem se isolando quando começa a brigar com o Judiciário, quando lá no início do governo briga com o Parlamento, quando ele é contra a vacina”, disparou o presidente do Republicanos.

“A sociedade brasileira não é de direita nem de esquerda, é de centro, é equilibrada e o brasileiro é um povo pacificador”, acrescentou.