PM inderdita bingos clandestinos e apreende 23 máquinas em operação

Rio - Policiais militares interditaram dois bingos clandestinos que funcionavam em Piedade, na Zona Norte e em Porto Real, na última sexta-feira (07). Na Operação Sossega Leão foram apreendidas 23 máquinas e caça-níquel. A ação foi realizada a partir de informações passadas pelo Disque Denúncia.

Na Piedade, os agentes do 3º BPM (Méier) foram até a Rua Frei Henrique, Zona Norte do Rio, e conseguiram apreender 20 máquinas de vídeo bingo e três apostadores foram presos. Esse mesmo bingo, já havia sido interditado em diversas oportunidades no ano passado.

Em Porto Real, a equipe do 37º BPM (Resende), foram até a Rua Um, no bairro Novo Horizonte, e apreenderam três máquinas e seus noteiros, que estavam no interior de um estabelecimento comercial.

Os responsáveis pelos bingos e material apreendido foram levados, respectivamente, para as sedes da 24ª DP (Piedade) e para 100ª DP (Porto Real), lá foram autuados por estabelecer ou explorar jogos de azar, e depois liberados, assim como os apostadores que foram ouvidos e liberados. O material das duas operações ficaram retidos para perícia.

Denuncie a localização de bingos clandestinos, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.