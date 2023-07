Orçamento não é só do governo, tem o dedo do povo, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu um recado ao Congresso Nacional em fala durante evento público do Plano Plurianual Participativo (PPA) realizado em Porto Alegre (RS). Segundo o petista, o "Congresso tem que respeitar as mudanças que se quer fazer"



“O Congresso tem que saber que o orçamento não é só do governo, o orçamento tem o dedo do povo. Quando tem o dedo do povo, o Congresso tem que respeitar as mudanças que se quer fazer”, disse o presidente, em vídeo gravado à plenária.



Lula não compareceu ao evento, pois está na Colômbia, onde se reúne com o presidente do país, Gustavo Petro, para discutir a preservação Amazônia.



O presidente também pediu participação no PPA. "É importante vocês participarem, deixarem suas conclusões. Porque, se vocês não participaram, amanhã vocês vão me criticar, e eu vou dizer: 'Não companheiro, não me critique, você teve a chance de participar e não participou'".