Polícia de SP apreende viatura falsa usada para aplicar golpes; entenda o crime

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu na noite deste sábado, 8, uma viatura clonada em um estacionamento no bairro do Limão, na zona norte da capital. Segundo a corporação, o veículo foi usado por dois criminosos para aplicar golpes.



Nas últimas semanas, condomínios têm ficado em alerta diante da divulgação de relatos sobre tentativas de roubos que usam viaturas policiais falsas. Na última segunda-feira, 3, dois suspeitos que se passavam por policiais civis foram barrados em um prédio de alto padrão em Moema, na zona sul.



Eles foram ao local com uma viatura falsa e falaram que precisavam entrar no edifício para cumprir mandado judicial. Desconfiado, um funcionário disse que acionaria a Polícia Militar para acompanhar a ação, o que dissuadiu a dupla. Ainda não há se sabe se o carro apreendido neste fim de semana é o mesmo usado na tentativa de invasão em Moema.



No estacionamento no Limão, foram apreendidos ainda dois pares de placas veiculares, um carregador para arma 9mm e documentos falsificados. Todo esse material foi encaminhado para a perícia



A investigação está a cargo de integrantes do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), por meio do 95º Distrito Policial (Heliópolis), que tenta localizar mais suspeitos.



Conhecido por ter estado à frente das ações de combate ao tráfico de drogas na Cracolândia, no centro, o delegado Roberto Monteiro também gravou nesta semana vídeo com dicas de segurança após o episódio em Moema. O material, que tem sido compartilhado em grupos de moradores de bairros da região, reúne recomendações como:



Orientar os funcionários para sempre solicitar a documentação de policiais;



Pesquisar a placa da viatura para ver se bate com o modelo do carro;



Se a desconfiança persistir, acionar a Polícia Militar, por meio do 190, para acompanhar o cumprimento do mandado.