Mesmo com previsão de chuva, cariocas vão às praias neste domingo

Rio - Mesmo com chuva em pontos isolados da cidade, muitos cariocas aproveitaram a manhã deste domingo (9) para caminhar na orla da Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio. Segundo o Alerta Rio, a temperatura terá mínima de 18°C e máxima de 27°C, por conta da passagem de uma frente fria pelo oceano.

O céu nublado e a temperatura amena não fez com que Brunna Oliveira, de 25 anos, ficasse em casa em um dia sem trabalho. "Esperávamos que hoje o tempo estivesse igual ao de sábado (8) mas, ainda assim, para mim não existe tempo ruim - melhor do que ficar em casa num domingo de folga", disse Brunna, que estava acompanhada de amigos.

Após um sábado (8) ensolarado, a passagem rápida de uma frente fria pelo oceano deixou o céu nublado e a previsão é de tempo instável ao longo do dia. De acordo com o Alerta Rio, as rajadas de vento serão fortes e poderão chegar a 76 km/h.

O surfista Pedro Richard, de 25 anos, costuma surfar próximo ao posto 7 da Praia da Barra. Hoje, com influência do vento sudoeste, o jovem ficou cerca de 1h30 no mar. "Já era esperado esse tempo mais fechado e, pela influência do vento, o mar ficou mais volumoso. O dia está agradável, sem frio e água limpa. Aproveitei a manhã para praticar esporte e fazer o que mais gosto", completou o surfista.

Adriana Cecília, 50, também decidiu dar uma volta pela orla da praia com a filha Izadora Maia, de 18 anos, e disse que o tempo nublado não ofusca a beleza do Rio. "A gente até sabia que o tempo não estaria muito bom hoje. Mas isso não impede de vir olhar a beleza do mar e da Barra da Tijuca: o Rio de Janeiro é bonito com o clima chuvoso ou ensolarado. E mesmo tendo aproveitado o dia de ontem com sol, hoje viemos ver por outro ângulo".



Ainda segundo o Alerta Rio, a partir desta segunda-feira (10) haverá uma redução na nebulosidade e não há previsão de chuva até a próxima quinta-feira (13). As temperaturas vão variar entre 14°C e 34°C.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Thiago Antunes