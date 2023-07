Polícia apreende 12 quilos de haxixe na Rodovia Presidente Dutra

Rio - Policiais rodoviários federais apreenderam, na tarde deste sábado (8), 12 quilos de haxixe na Rodovia Presidente Dutra, altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. O motorista, que transportava a droga, foi preso e confessou que o destino do material era o Complexo da Maré, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes realizavam uma patrulha com o objetivo de combater o roubo de cargas, quando decidiram abordar um veículo prata. Então, o condutor disse que o carro era de uma amiga e, por isso, não tinha os documentos necessários que os agentes haviam solicitado.

Durante uma fiscalização dentro do veículo, a equipe, segundo a PRF, sentiu um cheiro forte de droga. Após as buscas, o haxixe foi encontrado no interior do painel, em um compartimento personalizado para o transporte da droga.

Os 12 quilos de haxixe, resina extraída da maconha, foram apreendidos. O homem, que não teve a identidade revelada, confessou que pegou a droga em São Paulo, levaria para o Complexo do Alemão e ganharia R$ 30 mil pelo transporte.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.